Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах РФ

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.

Ранее в РФ для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.