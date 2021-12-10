 

Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах РФ

10.12.2021, 16:36, Новости дня
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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.

Ранее в РФ для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений. 



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