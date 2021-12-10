Социальный рейтинг россиян приравняют к количеству их антител

Правительство России определило уровень антител против коронавирусной инфекции, который будет использован в качестве социального рейтинга граждан.

Социальный рейтинг граждан определит уровень лояльности власти, необходимый для получения как государственных услуг, так товаров и услуг частных компаний. Он призван указать в ближайшем будущем на наличие возможности признания жителя России полноценным законным гражданином, имеющим права и обязанности на территории РФ, установленные Конституцией.

Показателем количества антител для подтверждения прав и свобод гражданина признано значение 350-500 Bau/мл. Именно такая норма будет достаточной для гарантиизащиты от коронавирусной инфекции. Если значения титра антител падает ниже уровня, установленного правительством, конституционные права гражданина будут временно приостановлены до устранения им правонарушения. Чтобы поддерживать лояльный государству уровень антител необходимо регулярно ревакцинироваться.

Обязанность ежемесячного и еженедельного (для госслужащих) измерения уровня антител будет возложена на граждан, поскольку в их непосредственных интересах подтверждать право на гражданство и избегать его приостановки, сообщили в Роспотребнадзоре.

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