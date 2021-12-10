Мамедов получил награду от правозащитников

Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав снимок награды, а также поблагодарив за сотрудничество правозащитные организации Zmina, “ДонбасSOS”, Right to Protection и другие.

Дякую також і вам, Медійна ініціатива за права людини, Регіональний центр прав людини, СхідSOS, Центр громадянських свобод.

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 10, 2021

Награждение состоялось 9 декабря в Киеве в представительстве президента в АР Крым на мероприятии “Двигатели изменений: лучшие инициативы 2021 года по защите пострадавших от войны”. Об этом сообщили изданию “ГОРДОН” организаторы мероприятия – коалиция правозащитных организаций, занимающихся вопросами защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, и председатель правления Zmina Татьяна Печончик.

Само вручение наград было приурочено к Международному дню защиты прав человека.

Кроме Мамедова, на церемонию вручения наград были приглашены украинские топ-чиновники, народные депутаты, представители общественных организаций и правоохранительных органов.

Это первый случай, когда награду за лучшую инициативу по защите пострадавших от войны получил представитель органов прокуратуры.

Контекст:

Мамедов работал в органах прокуратуры 25 лет. В последние годы курировал в Офисе генпрокурора “департамент войны” – департамент, который осуществляет надзор по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Он уволился с работы после скандала, начавшегося с того, что этот департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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