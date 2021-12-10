Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео

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10.12.2021, 16:26, Новости дня
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В новом треке артист впервые после отъезда из России и обвинений в торговле наркотиками со стороны главы следственного комитета РФ (СК) Александра Бастрыкина комментирует эти события.

“Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не хочу лететь домой, но когда-то прилечу”, – заявил певец.. 

На обвинения в торговле наркотиками артист ответил строчкой: “Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим е…лом”. 

В клипе использованы фрагменты видео, которые были сняты в Дубае (ОАЭ). В ролике также запечатлена супруга музыканта, блогер Дилара.

ВИДЕОВидео: MORGENSHTERN / YouTube
Контекст:

Morgenshtern (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

18 ноября 2021 года в Главном следственном управлении Следкома РФ по Москве был зарегистрирован “материал проверки творчества” рэпера, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на источник. В документах было сказано, что мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Morgenshtern “пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков”.

23 ноября глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern “торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи”.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сказал РБК, что высказывание Бастрыкина вызывает недоумение. Он предположил, что главу ведомства неправильно проинформировали, поскольку ранее никакие обвинения в торговле наркотиками в социальных сетях в адрес Morgenshtern не высказывались. 

24 ноября Telegram-канал “Опер слил” сообщил, что музыкант покинул Россию. По его данным, артиста с женой и охранником видели в Смоленске при посадке на поезд “Москва – Минск”. Концертный директор Morgenshtern заявил Daily Storm, что в Беларуси у рэпера запланировано выступление на “частном мероприятии”. 

По данным РЕН ТВ, Morgenshtern из Беларуси вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, где находится до сих пор.

29 ноября российские СМИ писали, что представители артиста ведут переговоры с администрацией президента РФ об условиях его возвращения в страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о переговорах Morgenshtern с представителями властей “уткой”, сообщает “РИА Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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