 

Автоэксперт призвал к пересмотру стоимости парковки в Москве

10.12.2021, 16:18, Разное
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Стоимость парковки в столице становится все менее чувствительной, считает эксперт. Он отметил, что даже на паркингах с тарифом 380 рублей в час найти свободное место крайне трудно.

По словам Шумского, ближе к новогодним праздникам желающих приехать в магазины на автомобилях становится все больше. “Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, становится совсем скверно в плане парковки”, – написал эксперт.

Он предложил изменить подход к ценообразованию на московских паркингах. Шумский считает, что цены на самых загруженных улицах нужно сделать выше, а где есть свободные места – ниже.

Эксперт напомнил, что в других мегаполисах с проблемами пробок борются более суровыми методами: в Лондоне и Стокгольме введет платный проезд, а в Токио перед покупкой автомобиля нужно приобрести парковочное место рядом с домом.

“В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве — главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования”, – считает аналитик.

Впервые платная парковка в Москве была введена в июне 2013 года в пределах Бульварного кольца. С августа 2014-го ее пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Введение платного паркинга помогло снизить загруженность улиц и улучшило дорожно-транспортную ситуацию в столице.



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