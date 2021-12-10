Рожин: США надеются навязать собственную политику в Ливии после выборов

Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Карен Сасахара в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Она уверена, что новое ливийское правительство поможет ослабить позиции России в Африке. Кроме того, американка надеется, что плебисцит поспособствует выводу иностранных сил в стране. К ним она причислила и “ЧВК Вагнера”, присутствие которой в Ливии неоднократно опровергалось Министерством иностранных дел РФ.

“США продолжают активно взаимодействовать с международными партнерами с тем, чтобы содействовать выводу всех иностранных сил. Это позволит новому правительству Ливии восстановить суверенитет и сбалансированное сотрудничество в сфере безопасности, что будет отвечать интересам страны и способствовать стабильности в регионе”, – заявила Сасахара.

Однако на уточняющие вопросы о помощи США в выводе иностранных сил Сасахара ответила с трудом. Ее заявления ограничились популизмом о поддержке усилий ливийских властей на данном направлении и упоминании санкций. Представительница Госдепа также не смогла отчитаться об эффективности предпринимаемых мер.

Заявления Карен Сасахары прозвучало почти сразу после переговоров в Москве делегации ливийского Совместного военного комитета “5+5” с заместителем министра иностранных дел РФ, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке Михаилом Богдановым. Стороны подчеркнули особую важность соблюдения разработанной под эгидой ООН “дорожной карты” и договоренностей парижской международной конференции. Российский дипломат в свою очередь подтвердил поддержку процесса стабилизации ситуации в африканской стране, а также отдельно отметил необходимость сбалансированного и поэтапного вывода иностранного контингента.

Позитивные итоги российско-ливийской встречи идут вразрез с планами Вашингтона, который после разрушившего государственность африканской страны военного вмешательства в 2011 году, безуспешно пытается вернуть свои позиции в регионе, считает военный эксперт Борис Рожин. США пытаются продавливать свою политику в регионе, подменяя понятие сотрудничество, которые установлено между РФ и Ливией, на “экспансию”.

“Применительно к Ливии и Африке в целом, РФ свое влияние никому не навязывает в директивной форме как это делает Вашингтон. Наоборот, Россия налаживает взаимовыгодное сотрудничество со странами, которые сами к этому стремятся. В случае с Ливией беспокойства США предельно лицемерны, так как именно они осуществили уничтожение ливийского государства в 2011-м году, а потом назвали это «ошибкой», хотя речь идет о деяниях соизмеримых с теми, которые были осуждены на Нюрнбергском процессе”, — подчеркнул Рожин.

Эксперт напомнил, что Россия в Ливии изначально выступала за политическое урегулирование, о чем заявляла в рамках переговоров между участниками конфликта, а также в рамках двусторонних переговоров с Турцией. Она является одним из ключевых участников берлинских и парижской конференций, а также инициатором постоянного режима прекращения огня.

“И никто из основных участников переговоров по ливийскому урегулированию не отвергал и не оспаривал право России выступать посредником и арбитром политического процесса. В тоже время, памятуя о роли США в ливийской катастрофе, Вашингтон к такой роли приглашать не спешат. Сейчас же Штаты явно рассчитывают, что на выборах победит прозападный кандидат, который закроет глаза на предысторию «помощи Запада Ливии», а сосредоточится на реализации устремлений политики США, связанных с ограничением российского присутствия в Африке. Разумеется, когда дело доходит до процессов вмешательства в чужие выборы, США уже не столь щепетильны, как это бывает в случае с выборами в “империи добра”, — подытожил Борис Рожин.