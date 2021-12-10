Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты США и Украины обсудили Донбасс и «Северный поток-2».

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, беседа продлилась 1,5 часа. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования», — сообщили в пресс-службе Зеленского. Также президенты обменялись оценками о ходе и результатах переговоров лидеров Соединенных Штатов и РФ Байдена и Владимира Путина.

Владимир Зеленский. Фото: сайт президента Украины

«Глава Украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе», — говорится на сайте украинского президента.

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Одной из тем стала возможная эскалация конфликта на Донбассе. У Киева есть «четкие предложения по разблокированию мирного процесса», пояснил украинский президент. Главы двух государств также обсудили финансовую и политическую поддержку Украины и российский газопровод «Северный поток-2».

Как пояснил Зеленский, газопровод «лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии».

На сайте Белого дома телефонный разговор лидеров США и Украины назвали «очень теплым». «Президент Байден очень четко пояснил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент поделился мнением своего разговора с президентом Путиным, в том числе сказал Зеленскому, как он уже сказал Путину, что

в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину США и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами,

предоставят Украине дополнительные средства защиты и укрепят наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами», — сообщили в Белом доме.

В то же время Генассамблея ООН проголосовала в поддержку предложенной Украиной резолюции против «милитаризации Крыма».

«Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку «Крымской платформы» и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму», — написал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в твиттере. Первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал документ «донельзя политизированным».

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Переговоры президентов США и РФ Байдена и Путина состоялись 7 декабря по видеосвязи. Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден выразил беспокойство Соединенных Штатов и стран Европы о военной эскалации РФ в отношении Украины. По данным Кремля, главной темой встречи была реализация итогов российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве в июне. Президенты говорили об отношениях РФ и Украины, в частности — «внутриукраинском кризисе» и невыполнении Киевом обязательств, указанных в Минском соглашении.

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