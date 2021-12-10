 

Родственники покойного Абдулова нашли фото его внебрачного сына

10.12.2021, 16:11, Разное
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Родственники ныне покойного Александра Абдулова совершено случайно обнаружили фото его предполагаемого внебрачного сына. Сейчас они пытаются разыскать этого человека, чтобы познакомиться с ним.
Фотографию случайно обнаружила Виктория Ланская, с которой Абдулов состоял в гражданском браке. Об этом журналистам пояснила жена старшего брата артиста Альбина Абдулова. Женщина пояснила представителям СМИ, что снимок предполагаемого внебрачного сына находился в пиджаке, принадлежавшем актеру. На обратном стороне снимка находится надпись: «Саша, это твой сын!». Родственники считают, что мальчик похож на Абдулова.

Сейчас близкие актера пытаются разыскать этого человека в реальной жизни. Родственники считают, что мальчик вырос таким же красивым, как и его звездный отец.

Александра Абдулова не стало на 56-м году жизни в январе 2008 года. Артист страдал раком легких, пишет портал «Политэксперт». Предположительно, болезнь развилась из-за частого табакокурения.



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