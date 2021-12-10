 

Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры в Великобританию

10.12.2021, 15:52, Новости дня
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Владельцы компании Royal Dutch Shell поддержали предложение о переносе ее штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию, информирует Reuters со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Окончательные результаты должны быть объявлены позднее, однако, по данным агентства, обладатели 58% акций Shell почти единогласно высказались за перенос штаб-квартиры в Лондон в рамках существенных структурных преобразований внутри компании, передает ТАСС.

Ожидается также и решение о переименовании Royal Dutch Shell в просто Shell. Компания также планирует оставить в употреблении лишь один тип акций вместо нынешних двух.

«Переезд» в Британию должен снизить налоговую нагрузку на компанию, избавив ее от необходимости платить 15-процентный удерживаемый налог на дивиденды в Нидерландах.

Природозащитные организации, представители которых устроили акцию протеста в Роттердаме, считают, что перенос штаб-квартиры Shell связан с принятым в мае решением голландского суда обязать компанию уже к 2030 году сократить объемы выбросов парниковых газов на 45%. В настоящий момент компания пытается оспорить это решение.

Ранее власти Нидерландов выразили разочарование из-за решения британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell перевезти штаб-квартиру из Гааги в Лондон.



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