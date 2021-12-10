В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»

Недружественные действия Вашингтона становятся причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога», – приводит ТАСС слова Рябкова.

Он также отметил, что Москва и Вашингтон должны найти понимание по вопросу о сближении позиций и поиске точек соприкосновения в сфере контроля над вооружениями.

«Теперь предстоит определить параметры дальнейшего контроля над вооружениями. В широком плане могу сказать, что сейчас нам с американцами следует выйти на понимание необходимости сближения позиций и поиска точек соприкосновения, особенно там, где мы можем работать вместе, налаживая равноправный и уважительный диалог», – призвал Рябков.

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.