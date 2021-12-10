 

В ЕС заявили о срыве «плана Лукашенко» по «шантажу Европы»

10.12.2021, 15:52, Новости дня
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Евросоюз «сорвал расчет» президента Белоруссии Александра Лукашенко «шантажировать» Европу за счет мигрантов, сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Мы интенсивно обсуждали, как мы можем предоставить средства, чтобы эти люди… сейчас смогли получить помощь. Они не виноваты в своем бедственном состоянии, особенно многие дети. Поэтому нам не должно быть все равно», – цитирует Бербок РИА «Новости».

По ее словам, именно благодаря «твердой позиции ЕС и оперативным санкциям» якобы был «сорван план» белорусского лидера Александра Лукашено «за счет невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны».

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.



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