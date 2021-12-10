 

Николаевский глиноземный завод направил 23 млн грн на поддержку медиков

10.12.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы запустили масштабный проект “Здоровая нация”. Общая сумма инвестиций по нему к маю месяцу составит 23 млн грн. Проект будет включать бесплатное дополнительное питание для пациентов городской больницы с диагнозом COVID-19″, – рассказала Кравченко.

Она сообщила, что бесплатное питание будут получать и медики, работающие с больными коронавирусной инфекцией, еще часть средств направят на решение текущих проблем медицинских учреждений города.

По словам финдиректора НГЗ, из денег проекта будут доплачивать врачам и отдельным категориям медперсонала за работу с COVID-19 30% от зарплаты. 

“НикВести” отмечают, что НГЗ построил на базе Николаевской городской больницы госпиталь для лечения больных COVID-19 стоимостью 155 млн грн, учреждение уже приняло более 1500 пациентов. Госпиталь передан на баланс города. 

Также НГЗ купил и установил два газификатора для обеспечения городской больницы кислородом, организовал дополнительное питание для персонала и пациентов больницы и приобрел для госпиталя за неделю медикаменты на сумму 2 млн грн.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / ФБР задержало мужчину, участвовавшего в штурме Капитолия, благодаря программе распознавания лиц

18.01 / Украинская делегация в ПАСЕ обещает рассмотреть кейс Навального – Мезенцева

28.09 / Арахамия заявил, что “Слуга народа” в Трускавце не будет обсуждать смену глав комитетов Рады

11.10 / Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая

23.09 / Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С

09.03 / IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию

20.01 / В Киеве разоблачили мужчину, который продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19

10.10 / В Киеве столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадало шесть человек

05.12 / В Ужгороде вандалы сбросили в реку восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки

21.08 / В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика