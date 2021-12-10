Николаевский глиноземный завод направил 23 млн грн на поддержку медиков

“Мы запустили масштабный проект “Здоровая нация”. Общая сумма инвестиций по нему к маю месяцу составит 23 млн грн. Проект будет включать бесплатное дополнительное питание для пациентов городской больницы с диагнозом COVID-19″, – рассказала Кравченко.

Она сообщила, что бесплатное питание будут получать и медики, работающие с больными коронавирусной инфекцией, еще часть средств направят на решение текущих проблем медицинских учреждений города.

По словам финдиректора НГЗ, из денег проекта будут доплачивать врачам и отдельным категориям медперсонала за работу с COVID-19 30% от зарплаты.

“НикВести” отмечают, что НГЗ построил на базе Николаевской городской больницы госпиталь для лечения больных COVID-19 стоимостью 155 млн грн, учреждение уже приняло более 1500 пациентов. Госпиталь передан на баланс города.

Также НГЗ купил и установил два газификатора для обеспечения городской больницы кислородом, организовал дополнительное питание для персонала и пациентов больницы и приобрел для госпиталя за неделю медикаменты на сумму 2 млн грн.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

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