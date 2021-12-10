 

Виртуальные карты для получения денег за вакцинацию за день оформили более 300 тыс. украинцев – Федоров

10.12.2021, 15:42, Новости дня
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Для получения 1 тыс. грн за вакцинацию нужно бесплатно оформить карту “єПідтримка” в одном из банков – партнеров государственной программы. С 9 декабря первые украинские банки начали выпускать такие виртуальные карты, некоторые еще проходят процесс подключения к программе, отметил министр. 

“Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карточки для проекта “єПідтримка”. На данный момент статистика: 302 310 открытых карточек всего”, – написал Федоров.

Министр пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря. 

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. “3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета”, – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в “красных” зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

Подать заявку на получение выплаты пока можно только в приложении “Дія”. Украинцам, которые не пользуются приложением “Дія”, механизм будет доступен ориентировочно со второго полугодия 2022 года, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вакцинация откоронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14 млн человек, а 12,25 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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