 

Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

10.12.2021, 15:42, Новости дня
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На выборах главы государства за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 47% украинцев.

Среди лидеров антирейтинга также нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (37%), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (35%) и президент Украины Владимир Зеленский (33%).

Следом идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (22%), экс-премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии “Наши” Евгений Мураев – по 17%, еще 16% опрошенных не стали бы голосовать за бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, Порошенко идет на втором месте.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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