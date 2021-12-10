 

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной

10.12.2021, 15:34, Разное
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В декабре портал “Рейтинг” провел среди украинцев опрос на тему, как они относятся к России. Интервью проводилось по телефону и задействовало две с половиной тысячи человек. Как выяснилось, 72 процента участников считают нашу страну враждебной. Лишь 12 процентов украинцев считают Россию союзным государством.

Чуть больше половины опрошенных (56 процентов) считают, что Украине необходимо вести переговоры с Россией. Остальные высказались против. Данные опроса приводятся на сайте “Рейтинга”.

Более того, в этом году на с 22 до 48 процентов больше украинцев начали считать враждебной Белоруссию.

Помимо этого на Украине стало в два раза меньше сторонников введения виз с Россией. Эту идею поддерживают 52 процента опрошенных, остальные против.

Участники опроса считают, что дружественными Украине странами можно считать Польшу, Литву, Великобританию, Турцию и США.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что близи Керченского пролива произошел инцидент с украинским кораблем “Донбасс”. Судно шло в сторону российских вод и не подчинялось рекомендациям пограничников. В ФСБ России сообщили об угрозе мореплавателям, которую создавал корабль ВМС Украины. В России назвали эти действия со стороны Украины провокацией.



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