Мосгоризбирком возглавила генерал-майор полиции в отставке

Новым председателем Мосгоризбиркома стала генерал-майор полиции в отставке Ольга Кириллова. Об этом сообщает «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

«По результатам тайного голосования Председателем Московской городской избирательной комиссии избрана (по предложению ЦИК России) Ольга Евгеньевна Кириллова. Также тайным голосования избраны заместителем Председателя Комиссии Реут Дмитрий Алексеевич, секретарем Комиссии Попов Владимир Петрович», — говорится на сайте.

Ольга Кириллова. Скрин: видео YouTube

Кандидатуру Кирилловой на должность главы МГИК предложила Центральная избирательная комиссия, других кандидатов на этот пост не было. В процедуре участвовали 14 членов комиссии, которые проголосовали единогласно, сообщает «Коммерсант».

Кириллова, как передает газета, пообещала приложить максимум усилий, чтобы «не повредить, а только улучшить работу МГИКа».

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что впервые председателем МГИК избрана женщина,

что, по его мнению, способствует укреплению взаимоотношений с главой ЦИК Эллой Памфиловой, так как «две женщины всегда найдут, как договориться», цитирует «Ъ».

Срок полномочий комиссии составит пять лет, за это время Кириллова должна организовать в Москве подготовку и проведение выборов президента РФ в 2024 году, выборов депутатов Государственной думы в 2026 году, а также выборы мэра столицы и депутатов Мосгордумы в 2023 и 2024 годах.

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Предыдущий глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть пост 9 ноября. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что он покидает пост по личным причинам, но останется обычным членом комиссии. Решение покинуть пост Ермолов принял после сентябрьских выборов. Трехдневное голосование в РФ проходило с 17 по 19 сентября. По всей стране выбирали депутатов в Госдуму — как отчитались в ЦИК, «Единая Россия» получила конституционное большинство, заняв 324 из 450 мест.

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