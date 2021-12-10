 

Мнение: Геноцид на Донбассе

10.12.2021, 15:10, Разное
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Владимир Путин серьезно встревожил меня. Ну а как не встревожиться, если президент России во время встречи с членами Совета по правам человека заговорил про геноцид.

Дословно: «То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали».

Это ответ Путина на вопрос сотрудника «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, который и использовал слово геноцид…

Вот я встревожился. Неужели на Донбассе началась резня.

Нашел  видеокамеры, круглосуточно работающие в некогда многострадальном Славянске. Никакой резни не видно.

Может, на Донбассе начали уничтожать тех, кто произносит хоть слово на русском? Тоже нет.

Вот видеозапись, сделанная на прошлой недели в ресторане в центре Славянска. Посетители спокойно говорят на русском языке.

Может, Вышинский, а вслед за ним и Путин имели в виду геноцид на территории Украины, захваченной бандосами? Может в Луганске и Донецке кто-то геноцидит простых людей?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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