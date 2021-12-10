Мнение: Геноцид на Донбассе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Владимир Путин серьезно встревожил меня. Ну а как не встревожиться, если президент России во время встречи с членами Совета по правам человека заговорил про геноцид.
Дословно: «То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали».
Это ответ Путина на вопрос сотрудника «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, который и использовал слово геноцид…
Вот я встревожился. Неужели на Донбассе началась резня.
Нашел видеокамеры, круглосуточно работающие в некогда многострадальном Славянске. Никакой резни не видно.
Может, на Донбассе начали уничтожать тех, кто произносит хоть слово на русском? Тоже нет.
Вот видеозапись, сделанная на прошлой недели в ресторане в центре Славянска. Посетители спокойно говорят на русском языке.
Может, Вышинский, а вслед за ним и Путин имели в виду геноцид на территории Украины, захваченной бандосами? Может в Луганске и Донецке кто-то геноцидит простых людей?
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет