В Японии умер создатель игровых приставок Nintendo

Причина смерти Уэмуры не разглашается.

Уэмура, уроженец Токио и выпускник электронной инженерии Технологического института Чиба, начал преподавать в Киотском университете в 2004 году.

После присоединения к Nintendo Co. в 1971 году Уэмура отвечал за разработку Nintendo Entertainment System – восьмибитной игровой консоли. Позже он разрабатывал и ее преемницу 16-разрядную SNES. Обе консоли, известные в Японии как Famicom, были огромными хитами с совокупными продажами в 100 млн единиц по всему миру.

Famicom появились на японском рынке в 1983 году как первая консоль Nintendo с картриджем. Это позволило пользователям играть в постоянно расширяющийся спектр видеоигр, вставляя кассеты. Super Famicom был выпущен в Японии в 1990 году.

—