 

Саратовская школа потратила бюджетный грант в 2,7 млн на баннер с надписью “Наркотики – это плохо”

10.12.2021, 14:51, Разное
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В Саратове МБОУ СОШ “Школа №92” потратило бюджетный грант в размере 2 млн 722 тысяч рублей на баннер-растяжку размером 8х1,2 метра с надписью “Наркотики – это плохо”.

Указанная сумма была выделена весной на разработку и имплементацию креативных и эффективных методов профилактики наркомании среди учащихся.

В школе не согласились с формулировкой местных СМИ, утверждающих, что внушительная сумма была потрачена только на баннер – по словам завуча по воспитательной работе Галины Сытовой, были также проведены воспитательные уроки со старшеклассниками.

– Я сама лично провела четыре урока на тему “Наркотики – это плохо” со старшими классами. На них я объяснила ребятам, что наркотики – это плохо. Если они хотят стать нормальными, ничем не выделяющимися единицами общества, если хотят быть, как все нормальные люди, то они не должны даже пробовать наркотики. Думаю, дети в возрасте 14-15 лет уже способны понять всю серьёзность моих слов, – сказала она. – Кто-то посчитает нескромным, но привела в пример себя – я никогда не пробовала наркотики и выросла нормальным, приличным человеком. И те, кто хотят стать уважаемым человеком, как я, то есть те, кто хочет быть не наркоманом, а заведующим по воспитательной части МБОУ СОШ “Школа №92 – они тоже не должны употреблять наркотики, потому что это очень плохо.

Несмотря на все оправдания школы, тратой средств уже заинтересовались контролирующие органы – они проверят, действительно ли расходы соответствуют заявленной цели и достигнутым результатам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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