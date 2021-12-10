BFM TV – во французских больницах вводят режим ЧС из-за наплыва ковидных пациентов

В больницах Эро, Луары и ещё четырёх департаментов ввели режим чрезвычайной ситуации до 3 января: отделения реанимации переполнены больными с коронавирусом, которых приходится отправлять в другие места, а несрочные операции переносят на поздний срок. Так, в больнице Сент-Этьена число вызовов с подозрением на COVID-19 выросло на 150%, а значительно поредевший за год медперсонал опасается, что может не выдержать пятую волну пандемии, передаёт BFM TV.

В этой клинике в департаменте Эро больше нет свободных коек в реанимации: из восьми пациентов в отделении интенсивной терапии шесть болеют коронавирусом.

МИЛО ФАНЕТТ, заведующая реанимацией и стационаром в «Клинике в парке» в Кастельно-ле-Ле: Мы каждый день по многу раз звонили, чтобы нам выделили койки, потому что здесь у нас они кончаются. Уже несколько дней мы забиты, и большинство пациентов интубированные.

Такая ситуация сложилась не только здесь: в университетской больнице Сент-Этьена ввели режим чрезвычайной ситуации как минимум до 3 января. Это означает, что некоторые операции, которые считаются не срочными, перенесены, чтобы освободить койки в реанимации, потому что число больных коронавирусом постоянно растёт.

НИКОЛЯ ДЕССЕНЬ, медицинский заведующий по кризисным ситуациям в университетской больнице Сент-Этьена: Примерно за две недели число вызовов, связанных с COVID-19, выросло у нас на 150 процентов. Мы отправляем по два-три пациента с ковидом либо (в больницы. — ИноТВ) в нашем департаменте, либо за его пределами, чтобы можно было освободить реанимацию и обеспечивать лучший уход.

Больные прибывают в больших количествах, а медперсонал начинает сомневаться, что сможет выдержать эту пятую волну.

ДЕЛЬФИН, медсестра: Пик этой волны не заставит себя ждать, и я не знаю, в каком состоянии окажется больница в конце этой волны.

ГИЙОМ ТЬЕРИ, заведующий реанимацией в университетской больнице Сент-Этьен: Четыре сменявших друг друга волны (пандемии. — ИноТВ), которые обрушились на больницу, сильно сократили штат, многие решили уволиться или пока с нами, но буквально в шаге от этого.

В этой больнице половина коек в реанимации занята пациентами с COVID-19. Им от 50 до 60 лет, а 80 процентов из них не привиты.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.