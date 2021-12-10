Звезда сериала “Универ” Хилькевич: Мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Мы приняли решение, что не будем делать аборт

“Когда я была беременна вторым ребенком, не помню на каком месяце, уже была приличная неделя, я сделала тест и мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было, конечно, сильное переживание. Три недели мы должны были ждать окончательных результатов и три недели я жила с этим чувством. Мы никому не сказали. Мы с мужем приняли решение, что не будем делать аборт. Значит, это наш путь. Значит, этот ребенок должен быть у нас именно такой”, – рассказала артистка.

Позже этот диагноз не подтвердился.

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Контекст:

Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах “Универ. Новая общага” и “СашаТаня”.

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала “Барвиха” Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

20 января 2021 года Хилькевич призналась, что в 15-летнем возрасте во время проб ее домогался режиссер. Актриса в подробностях рассказала о случившемся.

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