 

Луценко: Коварная формула “автономия “ЛДНР” вместо вторжения РФ” – опасна для Украины. Это фактически оттянутая во времени смерть

10.12.2021, 14:14, Новости дня
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По переговорам президентов.

Путин навязывает сценарий “финляндизации” Украины. Там тоже была сначала аннексия 10% территории, затем навязанный внеблоковый статус и многолетнее открытое вмешательство во внутреннюю политику.

Сегодня Россия использует не только военный шантаж, но и энергетический.

И ультиматум Путина очевиден:

1. Дать письменные гарантии невхождения Украины в НАТО.

2. Включить в Конституцию Украины автономность террористических “республик”.

Президент США четко исключает первое требование Кремля. Статья Конституции о курсе на ЕС и НАТО тоже не может быть снята без референдума. Здесь все ок.

А вот по второму пункту ультиматума Путина и президент Байден и – что гораздо хуже – президент Зеленский молчат. И это тревожит.

Ведь коварная формула “автономия вместо вторжения” – смертельно опасна для Украинского государства.

Ситуация действительно сложная. Допустить этот план – значит, ввести раковую опухоль в собственное тело. Это фактически оттянутая во времени смерть.

Остановить это массовым протестом – дать повод Путину для новой волны военных действий. Да еще и в условиях энергетического кризиса, созданного “зеленой” властью.

На мой взгляд, выходом является устранение монобольшинства “слуг” Зеленского. Или в этом, или в досрочно избранном парламенте.

То, что о переговорах об Украине без Украины нашему президенту рассказали 13-му (!), означает только одно: все в наших руках. И оборона на фронте, и защита от вероятных (?) предательств в столице.

Источник: Юрій Луценко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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