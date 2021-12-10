Луценко: Коварная формула “автономия “ЛДНР” вместо вторжения РФ” – опасна для Украины. Это фактически оттянутая во времени смерть
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По переговорам президентов.
Путин навязывает сценарий “финляндизации” Украины. Там тоже была сначала аннексия 10% территории, затем навязанный внеблоковый статус и многолетнее открытое вмешательство во внутреннюю политику.
Сегодня Россия использует не только военный шантаж, но и энергетический.
И ультиматум Путина очевиден:
1. Дать письменные гарантии невхождения Украины в НАТО.
2. Включить в Конституцию Украины автономность террористических “республик”.
Президент США четко исключает первое требование Кремля. Статья Конституции о курсе на ЕС и НАТО тоже не может быть снята без референдума. Здесь все ок.
А вот по второму пункту ультиматума Путина и президент Байден и – что гораздо хуже – президент Зеленский молчат. И это тревожит.
Ведь коварная формула “автономия вместо вторжения” – смертельно опасна для Украинского государства.
Ситуация действительно сложная. Допустить этот план – значит, ввести раковую опухоль в собственное тело. Это фактически оттянутая во времени смерть.
Остановить это массовым протестом – дать повод Путину для новой волны военных действий. Да еще и в условиях энергетического кризиса, созданного “зеленой” властью.
На мой взгляд, выходом является устранение монобольшинства “слуг” Зеленского. Или в этом, или в досрочно избранном парламенте.
То, что о переговорах об Украине без Украины нашему президенту рассказали 13-му (!), означает только одно: все в наших руках. И оборона на фронте, и защита от вероятных (?) предательств в столице.
Источник: Юрій Луценко / Facebook
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