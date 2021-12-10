 

Путин оценил помощь российских технологий в борьбе с COVID-19 в ЕАЭС

10.12.2021, 14:10, Новости дня
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Благодаря российским технологиям страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли увеличить темпы вакцинации от коронавируса, в результате повышается коллективный иммунитет на евразийском пространстве, сообщил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу подчеркнуть: РФ не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий. И таким образом наши партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства», – цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, благодаря предпринятым шагам «повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всем евразийском пространстве».

«Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины», – отметил Путин, напомнив, что сейчас между странами объединения осуществляется целая программа совместных действий, которая предлагалась Арменией.

На его взгляд, у ЕАЭС есть и другие сферы, в которых следует нарастить сотрудничество. Для примера Путин привел взаимодействие по климатической повестке и тематике зеленой трансформации экономики.

«По инициативе РФ сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией наших позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранению окружающей среды. И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами по ЕАЭС по этой тематике», – отметил Путин.

Он предложил коллегам «действовать более слаженно и энергично по этому направлению».

Ранее Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19».

В декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.



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