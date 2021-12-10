Определены сроки начала сертификации российского авиадвигателя ПД-35

Начало сертификации отечественного авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы изначально исходим из того, что 2027 год – начало сертификации ПД-35», – передает РИА «Новости» слова Мантурова в кулуарах форума «Сделано в России».

«Возможно, используя газогенератор ПД-35, еще будем делать ПД-24 – это 24 тонны тяга для транспортного самолета. Приниматься это решение будет летом следующего года», – добавил министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо сделать все возможное для продвижения двигателя большой тяги ПД-35 на китайском рынке.