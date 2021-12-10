Адвокаты ректора Шанинки Сергея Зуева подали ходатайство о его освобождении

…после заявления Путина на заседании СПЧ.

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, арестованного по делу о хищении, подали ходатайство о его освобождении.

Ходатайства, поступившие в распоряжении «Новой газеты», направлены в прокурору города Москвы Денису Попову, начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову, врио начальника Главного следственного управления ГУ МВД РФ Александру Галицкому и следователю Егору Карабанову, который ведет уголовное дело в отношении Зуева.

Такое решение было принято после заявления президента РФ Владимира Путина на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Защита просит освободить Зуева из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении или избрании ему более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

«Ситуация с содержанием под стражей Зуева С.Э. с учетом его тяжелейшего состояния здоровья стала предметом рассмотрения на заседании Совета при Президенте РФ по правам человека 9 декабря 2021 года. На указанном заседании В.В.Путин сообщил, что он не видит необходимости держать Зуева С.Э. под стражей, и с доводами о том, что помещение Зуева С.Э. в СИЗО не является правильным, Президент РФ согласен», — отмечается в ходатайствах защиты.

Адвокаты приводят выдержки из последнего медицинского заключения о состоянии ректора Шанинки:

наличие хронических и прогрессирующих заболеваний, влекущих осложнения сердца, головного мозга и почек. Зуев испытывает проблемы, связанные с недостаточностью кровообращения, переживает ежедневные гипертонические кризы из-за повышенного давления, отмечается в документах.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

Медицинская комиссия, обращая внимание на «системное поражение сосудов [больного] атеросклерозом», констатирует риск ампутации нижней конечности, а также наступления обширного инфаркта миокарда, что в условиях СИЗО, «без оперативного медицинского вмешательства приведет к гибели Зуева С.Э».

Встреча Путина с СПЧ прошла накануне, 9 декабря. Президент заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора Зуева под арестом в СИЗО. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — пояснил Путин в ответ на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе.

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Мосгорсуд 9 ноября отправил ректора Шанинки в СИЗО. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе — когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того, как прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, который отправил Зуева под домашний арест, ученого госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем ему провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования» (ч. 4 ст. 159 УК). Своей вины Зуев не признает. Шанинка фигурирует в деле в качестве подрядчика.

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