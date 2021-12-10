Оно никогда не впитается: дерматолог объяснила, как пользоваться маслами для сухой кожи

Правильно подобранное масло для лица является очень хорошим и результативным средством, которое помогает улучшить состояние тусклой, жирной, а также склонной к акне кожи. Однако если кожные покровы сухие, то просто нанесение масел не даст совершенно никакого результата. Нужно знать, как правильно использовать это средство, чтобы оно действительно помогло.

Сертифицированный дерматолог доктор Шерин Идрисс дает советы относительно использования масла, а также как правильно его выбрать для сухой кожи.

Как правильно использовать масла

Это косметическое средство может принести пользу практически каждому, но только при условии правильного его использования. Изначально нужно определить, сухая кожа или обезвоженная. Также достаточно часто встречаются обе эти проблемы.

Если кожные покровы сухие, то они легко воспаляются, могут шелушиться или раздражаться. Происходит это по причине того, что кожный барьер нарушен.

При обезвоживании появляется тусклость. Однако при этом кожа может выглядеть жирной, так как иногда она компенсирует недостаток увлажнения тем, что вырабатывает намного больше подкожного жира.

Очевидным признаком обезвоженности кожных покровов является то, что макияж в течение дня становится неоднородным, так как дерма впитывает влагу из тональной основы.

Для устранения проблемы только масла недостаточно. Для этого потребуется сочетание увлажняющего средства, которое насыщает влагой, смягчающего крема и масла, препятствующего интенсивной потере жидкости.

Именно поэтому на первоначальном этапе ухода за кожными покровами потребуется применение влагоудерживающих увлажнителей, в частности таких как гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, мед. Это способствует усилению выработки воды клетками кожи, что обеспечит красивый и здоровый цвет лица.

Вот некоторые виды масел, которые стоит использовать, если кожные покровы сухие или же обезвоженные.

Маракуйя

Масло маракуйи богато линолевой кислотой и витамином С, что обеспечивает эффективное увлажнение кожных покровов.

Это средство хорошо впитывается и уменьшает зуд и воспаление. Особенно важно использовать масло маракуйи в сухую или холодную погоду, когда кожа становится покрасневшей и сухой.

Аргана

Это масло, которое получают из арганового дерева. Масло считается хорошим продуктом для ухода за кожными покровами. Это средство способствует комплексному увлажнению.

Аргановое масло содержит в своем составе линолевую кислоту, обладающую противовоспалительным действием, а также витамин Е, который успокаивает воспаления. Согласно проведенным исследованиям, это средство способствует повышению эластичности кожных покровов.

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Это также хороший выбор для всех тех, у кого есть высыпания, так как содержащаяся в масле арганы олеиновая кислота помогает предотвратить чрезмерную выработку подкожного жира. Это средство увлажняет и заживляет, помогая минимизировать появление тонких линий и шрамов.

Масло виноградных косточек

Это средство обладает усиленным увлажняющим действием, а также противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Его можно использовать для всех типов кожных покровов.

Также масло виноградных косточек обладает хорошими антивозрастными свойствами благодаря дополнительному увлажнению. Кроме того, это средство способствует уменьшению морщин в областях с более тонкой и уязвимой кожей на шее и вокруг глаз.

Масло оливы

Это средство издавна считается самой настоящей панацеей от проблем с сухой кожей благодаря его интенсивной увлажняющей способности.

Этот продукт полон жирных кислот, которые отличаются антиоксидантными и увлажняющими свойствами.

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Масло подсолнечника

Целебные свойства этого средства помогают нормализовать состояние сухих кожных покровов.

Линолевая кислота, содержащаяся в составе масла подсолнечника, увлажняет и защищает кожу, улучшая гидратацию при помощи незаменимых жирных кислот, улучшая кожный барьер.

Жожоба

Масло жожоба на протяжении нескольких сотен лет было ценным ингредиентом для ухода за кожными покровами, способствуя устранению их сухости.

Это средство помогает создать на поверхности кожи защитный слой, который удерживает влагу.

Кокос

Масло кокоса способствует интенсивному увлажнению кожных покровов и хорошо удерживает влагу внутри кожи.

Кроме того, оно обладает противовоспалительными свойствами.