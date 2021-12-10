Трикотажные костюмы с юбкой – хитовый тренд зимы 2022-го: модные модели для эффектных выходов и просто для уютных образов

Трикотажные костюмы являются лучшим выбором для составления стильных аутфитов в холодное время года. Мы уже привыкли к джемперам и кардиганам в тандеме с брюками. Поклонницы гламурного стиля давно носят вязаные макси-платья.

И вот теперь дизайнеры готовой одежды решили расширить влияние трикотажа, угодив всем без исключения. Этой зимой теплая одежда станет еще более многослойной и женственной. Непременной составляющей стильных образов станет длинная юбка, дополненная джемперами, свитерами, кардиганами и водолазками. Перед вами трендовые костюмы из трикотажа.

На каждый день

Нет ничего удивительного в том, что мода на силуэт оверсайз проникла и в трикотажные изделия. Многие юбки из актуальных костюмов имеют А-силуэт или мягкий трапециевидный крой. В сочетании с джемпером или свитером грубой вязки этот комплект является отличным выбором для ношения на каждый день.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать гладкую или рельефную структуру. При этом рукава джемпера могут быть удлиненными. Нейтральные оттенки костюма позволят вам не задумываться о сочетаемости с верхней одеждой. Ну а дополнить трендовую двойку лучше всего высокими сапогами.

Многослойность

Преимуществом юбочного костюма является его высокая вариативность. Вы можете миксовать его элементы с другими вещами базового гардероба или дополнять родственными по стилю и цвету трикотажными элементами. Например, костюм, состоящий из юбки и водолазки, можно дополнить кардиганом в той же цветовой гамме.

А вот удлиненный кардиган оверсайз можно надевать даже поверх свитера. Многослойность позволит вам успешно противостоять капризам погоды без ущерба для здоровья. Подобные трикотажные комплекты в пастельных тонах выглядят необычайно стильно и эффектно.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Вышивка, узоры и асимметричный крой

Если вы хотите подобрать наряд для эффектного выхода на праздничную вечеринку, советуем вам обратить внимание на потрясающие юбочные комплекты с цветочной вышивкой, необычным принтом или асимметричным кроем. И снова мы видим, что дизайнеры отдали предпочтение свободному крою и удлиненным рукавам.

Кстати, яркие и необычные юбочные костюмы можно носить с обувью нейтрального оттенка, а приглушенные и минималистичные – с яркими сапогами и двухцветными ботинками челси.

Комбинация трикотажных юбок и кроп-топов

Тем модницам, которые желают создать чувственный и соблазнительный образ, можно порекомендовать остановить свой выбор на костюмах, состоящих из длинных трикотажных юбок и кроп-топов с рукавами.

Некоторые комплекты имеют верх с открытыми плечами, фигурными вырезами, завязками и прочими атрибутами нынешней моды. Необычные трикотажные костюмы лучше выбирать в нейтральных оттенках, так как они сами по себе являются абсолютными хитами.