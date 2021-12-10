США пообещали потратить $424 млн на обновление демократии в мире

“Работая с нашим Конгрессом, мы планируем выделить в следующем году целых $424 млн на укрепление прозрачного и подотчетного управления, включая поддержку свободы СМИ, борьбу с международной коррупцией, поддержку демократических реформаторов, продвижение прогрессивных технологий, демократию и защиту честных выборов”, – сказал он.

В частности, США хотят запустить новый Фонд защиты журналистов, чтобы помочь защитить журналистов, ведущих расследования, от судебных исков, направленных на то, чтобы помешать им выполнять свою работу.

“Мы собираемся запустить новые программы, которые помогут объединить направленные против коррупции меры в гражданском обществе, средствах массовой информации, академических кругах, профсоюзах, а также защитить информаторов и помочь партнерам устранить отмывание денег и безопасные убежища”, – подчеркнул Байден.

Президент США также упомянул поддержку участия женщин и девушек в общественной жизни, содействие обществу ЛГБТ по участию в демократических институтах, продвижении реформ в области защиты труда и т.д.

Контекст:

В четверг, 9 декабря, Байден и госсекретарь Энтони Блинкен открыли работу первого в истории “Саммита за демократию”. Всего приглашение участвовать в двухдневной встрече получили 110 стран. Среди неприглашенных – Китай, Россия, Венгрия, Турция.

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