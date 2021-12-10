Немецкие СМИ проследили за графиком Меркель в первый нерабочий день

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста продолжает трудиться с утра до ночи, пишут немецкие СМИ.

Меркель в свой первый нерабочий день вышла из своей квартиры в Берлине в 8.20 утра по местному времени, она отправилась в офис, пишет Bild.

Позже экс-канцлер отправилась в супермаркет Hit Ullrich за покупками вместе с телохранителем. Затем она доставила покупки домой, а через некоторое время вернулась в офис, в котором просидела до ночи.

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале, говоря о самоотверженности немецкого политика, отметила, что «трудоголизм так быстро не лечится».

Меркель ранее в СМИ заявляла, что после отставки планирует отдохнуть, читать, спать, но возвращаться в политику не планирует.

Напомним, депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.