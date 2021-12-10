 

Преступление и наказание: мужчина избил пнувшего калитку подростка и попал на видео

10.12.2021, 13:22, Разное
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Бытовой конфликт, который мог бы не выйти за пределы словесной перепалки, закончился доследственной проверкой. Особенно впечатляет пропасть в 40 лет между участниками конфликта.

Камера наружного наблюдения поминутно записала все, что произошло днем 4 декабря. На записи видно, как 14-летний подросток в приподнятом настроении пинком распахивает калитку на выходе со двора. Идущий ему навстречу 54-летний мужчина, недовольный таким фривольным поведением юного прохожего, последнего избил.

В больнице у ребенка зафиксировали черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица и брюшной полости. Теперь делом занимаются следователи.



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