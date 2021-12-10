И это — тело мечты! – Личное мнение

После удаления лишней кожи инстаграмная макияжница Аветесян показала тело мечты.

Вот оно:

https://t.me/lenamiro/10368

Даже если не делать скидку, что видео жутко обработано фильтрами, на тело-мечту это всё явно не тянет.

Руки — как ноги. Живот свисает. Объёмы ног — ну, сами видите. Если бы не фотовыравнивание кожи, то мы бы увидели ещё и бугры, которые всегда присутствуют при лишних объёмах.

Нет, я обеими руками за желание быть тонкой и звонкой. Но я против, когда путь к красивому телу лежит через хирургов.



Фото: Соцсети

Во-первых, как вы видите сами, это неэффективно — худенькой инстаграмная макияжница явно не стала.

Во-вторых, любая операция, любой наркоз не прибавляют здоровья. В погоне за красотой человек не просто не достигает цели, но и наносит себе разной степени вред.

Похудение должно быть только грамотным, чтобы стать эффективным. И вместо вреда, приносить пользу вам.

Надолго ли хватит похудения? Лучше меня на этот вопрос проговорилась сама макияжница, вот вам цитата:

«За всю свою жизнь я сотни раз худела и поправлялась. Я худела на 20, 30, 40 килограммов по несколько раз».

О чём это говорит? Да о том, что срезав жир, ушив желудок, отрезав лишнюю кожу и так далее, похудев на кефире, вы никогда не решите проблему лишнего веса.

Избыток веса — следствие ваших пищевых привычек и поведения. Даже если волшебным образом (чего, конечно, не бывает) жируху превратить в супермодель, то через полгода всё вернётся на круги своя.

Как почему? Да потому, что образ жизни остался прежним — нет тренировок или они неграмотные, а неправильной еды потребляется с большим избытком.

Запомните важную вещь, она основополагающая для красивых телом: «хочу похудеть» — цель ошибочная и бесполезная, а вот «я всегда буду стройной» — это правильный выбор.

Быть худой — за этой фразой подразумевается иной образ жизни до конца этой жизни. Это не как в сказке, где всё заканчивается свадьбой, ведь на самом деле всё только начинается.

Так и жизнь в стройном красивом теле подразумевает не дорогу к нему, не похудеть и стать красивой, а постоянное поддержание себя в таком состоянии.

Всекли разницу?

Впрочем, если ваше похудение — это цель развлечь скучающих домохозяек-подписчиц, то эти качели похудела-отъелась, возможно, и есть то, что вам нужно.

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