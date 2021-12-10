 

Гериатр Конев назвал самую полезную диету

10.12.2021, 13:16, Разное
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Гериатр Юрий Конев рассказал, какая диета является самой полезной. Он призвал обратить внимание на средиземноморский тип питания.
Употребление канцерогенных и обезжиренных продуктов приводит к старению организма. Негативно на здоровье сказывается переедание. Самой полезной считается средиземноморская диета. Она предполагает потребление большого количество овощей, растительного масла, допускается немного красного вена. Для минимизация вреда здоровью, рекомендуется меньше есть. С возрастом у многих людей отпадает потребность в калоражах, а пищевые привычки сохраняются. Все это приводит к набору лишних килограммов, а они отрицательно сказываются на работе ряда органов.

Лишний вес негативно влияет на состояние суставов. В то же время вредит и нездоровая худоба. В плане веса важна золотая середина. Дольше всех, согласно статистике, живут люди, которые имеют немного лишних килограммов, но не дошедших до начальной стадии ожирения.

Ранее исследователи считали, что жирные продукты с высоким уровнем содержания холестерина очень вредны. Три года назад эксперты заявили, что «полезный» холестерин необходим для осуществления нормального строительства мембран в организме.



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