В России началась разработка Уголовного кодекса для антипрививочников

В ближайшее время в парламент внесут проект нового Уголовного кодекса.

Он включит в себя поправки, предназначенные для противников вакцинации. Об этом сообщил депутат Госдумы, пожелавший остаться анонимным.

– По сути статьи УК не претерпят изменений. Основная новелла – это признание сопротивления вакцинации отягощающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел. В соответствии с этим антипрививочники будут получать максимальные сроки. В то же время прививка станет смягчающим обстоятельством, что позволит таким гражданам рассчитывать при совершении нетяжких преступлений на амнистию и условные сроки. Однако прямого преследования противников вакцинации не будет, если они не нарушили законодательство, – пояснил парламентарий.

По его словам, нормы будут действовать и при рассмотрении административных дел. В частности, штрафы за нарушение ПДД будут удваиваться для непривитых, а для вакцинированных полагаются послабления.

Он добавил, что положения законопроекта направлены главам регионам. Они смогут внести свои предложения с учётом географических, этнических, религиозных и культурных особенностей. Предварительная дата рассмотрения инициативы – январь 2022 года.

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