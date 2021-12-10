 

“Сексуальная лиса”. Рианна перед камерой “поездила” молниями на бюстгальтере по центру грудей

10.12.2021, 12:48, Новости дня
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Певица выбрала модель с вертикальными молниями на груди. Рианна эротично потянуа вверх молнию на одной груди, затем – на второй.

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Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Вау, детка, ты такая сексуальная”, – прокомментировал подписчик iacobnicu150.

“Сексуальная лиса”, – написал talmadgepinkston.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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