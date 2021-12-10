“Принц Гарри выглядит слабаком, и это не привлекательно”. Бывшая подруга Маркл сделала неожиданное заявление

В публикации отмечается, что в 2013 году Канди попросили сопровождать тогда еще неизвестную актрису Маркл на благотворительном ужине, после которого они подружились. А с тех пор, как Марк попала в “высшее общество” и начала встречаться с принцем Гарри, она вычеркнула из жизни Канди и не прислала ей приглашение на свадьбу.

“Принц Чарльз за последние семь месяцев почти не разговаривал со своим сыном Гарри, их отношения испортились, и я не удивлена, что принц Чарльз разочарован. Принц Гарри был в очень привилегированном положении. Он был рожден принцем, и должен был выполнять свои обязанности. Но Гарри подвел семью. И особенно шокировало их заявление о расисте в семье, за которое принцу Уильяму пришлось оправдываться. Из-за Меган Маркл принц Гарри сегодня выглядит слабаком, и это очень не привлекательно”, – цитирует The Sun бывшую модель.

“Я просто надеюсь, что принц Гарри искренне счастлив. Если он с Меган хочет уединения, то я желаю им всего наилучшего. Но пусть тогда они прекратят давать все эти интервью”, – добавила Канди.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году.

9 января 2020 года принц Гарии с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Весной 2021 года жена принца Гарри в интервью американской журналистке Опре Уинфри призналась, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца о том, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”.

Шотландский писатель Кристофер Андерсен в своей книге “Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган”, которая поступила в продажу 16 ноября 2021 года, со ссылкой на источник написал, что британский принц Чарльз является именно тем человеком, который интересовался, каким будет цвет кожи у детей его младшего сына принца Гарри, женившегося на американской актрисе Меган Маркл.

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