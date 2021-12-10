Командующий войсками ЮВО назвал основные угрозы на Юге РФ

Наращивание силового потенциала НАТО у границ РФ и возможность эскалации конфликта на Украине входят в число основных угроз безопасности на Юге России, сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье», – передает РИА «Новости» слова Дворникова в интервью газете «Красная звезда».

Командующий отметил, что в связи с этими угрозами главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга России. Дворников добавил, что боевой потенциал ЮВО и прежде был внушительным, а сейчас заметно возрос благодаря формированию новых воинских частей и соединений. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники в войсках округа достигла 71%.

Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.

В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.

Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме.