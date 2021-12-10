Петербургского учителя арестовали за развращение учеников
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Учителя биологии в Петербурге арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении двух 13-летних учащихся, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Ласточкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 (Развратные действия) УК РФ», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Согласно версии следствия, в октябре и в ноябре в лаборантском кабинете школы учитель совершил развратные действия в отношении двух учеников седьмого класса.
Сейчас также проверяется причастность Ласточкина к возможным аналогичным преступлениям.
Ласточкин признал вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение, он арестован до 7 февраля 2022 года.
О преступлениях против детей сообщила 42-летняя петербурженка, по ее словам, учитель совершал развратные действия в отношении ее детей.
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