 

Петербургского учителя арестовали за развращение учеников

10.12.2021, 12:42, Новости дня
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Учителя биологии в Петербурге арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении двух 13-летних учащихся, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Ласточкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 (Развратные действия) УК РФ», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Согласно версии следствия, в октябре и в ноябре в лаборантском кабинете школы учитель совершил развратные действия в отношении двух учеников седьмого класса.

Сейчас также проверяется причастность Ласточкина к возможным аналогичным преступлениям.

Ласточкин признал вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение, он арестован до 7 февраля 2022 года.

О преступлениях против детей сообщила 42-летняя петербурженка, по ее словам, учитель совершал развратные действия в отношении ее детей.



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