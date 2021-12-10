В Петербурге и Ленобласти заметили световые столбы

В Петербурге и Ленобласти местные жители заметили необычное явление – световые столбы, исходящие от различных источников света, пользователи публикуют снимки с этими столбами.

Оптическое явление возникает после того, как ледяные кристаллы в воздухе начинают отражать свет, передает RT в своем Telegram-канале.

Также эту картину наблюдают в Тверской, Новгородской и Мурманской областях.