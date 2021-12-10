Мнение: Путин выполняет полученные инструкции



Дети – цветы жизни

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

В общем, как и ожидалось, неправы те, кто утверждал, что переговоры Путина и Байдена закончились без каких-либо итогов. Итоги налицо, и они начали проявляться буквально сразу. Вот – вакцинация детей, пожалуйста. Сонный Джо попросил – Нацлидер отвечает “есть!”

Тут ведь надо понимать, что, как и в случае со взрослыми, естественно, ни о какой добровольности вакцинации детей и речи не будет. Присыплют сверху привычной долей ханжества, типа “мы никого не заставляем” – и одновременно начнется жесточайшее давление и на детей, и на родителей. Первое – непривитых детей начнут вышвыривать на “удаленку”, это как пить дать; не знаю, дойдет ли до того, что их станут просто выгонять из школ. Ну, наверно, да – тенденция ведь очевидна. Раньше, еще в советское время, помню, была угроза – “мы тебя переведем в школу для умственно отсталых!” Сейчас вроде бы – спасибо оптимизации образования – никаких школ для умственно отсталых не осталось, все умственно отсталые теперь учатся вместе со всеми (это, кстати, еще и гуманизация). Но, может, по такому случаю возродят?

Ну и, наверно, родителей в покое не оставят. Напрашивается идея – отбирать у родителей непривитых детей куар-коды. Отказываешься отдавать ребенка на проколку? Теряешь право на работу и на поездки в общественном транспорте! Пешком ходи вместе со своим ублюдком! Простота побеждает.

Кстати, сразу после судьбоносной онлайн-встречи с дедушкой Байденом Путин вдруг провел встречу с Советом по правам человека. Характерная, кстати, деталь – ее он тоже провел… “в режиме видеоконференции”. Как с Байденом. Но если с Байденом понятно – старец отказался снова куда-то переться из-за “друга Вовы” – то “встреча” с официальными “правозащитниками” по телетайпу смотрится довольно нелепо. Почему? Все ведь в Москве. Путин не хотел к ним куда-то ехать? Ну так приехать могли бы они к нему, не баре.

Варианта два: или Путин маниакально боится “заражения” (несмотря на то, что недавно, по его же словам, в третий раз ревакцинировался, а сверху еще и помазал нос не имеющей, как водится, аналогов первой в мире назальной вакциной) – или его нет в Москве и он находится в привычном “бункере”. Или, что скорее всего – и то, и другое.

А вообще все это похоже на развитие у Путина – под влиянием всемирной истерии – процесса антропофобии, то есть он постепенно начинает бояться прямых контактов с ЛЮДЬМИ как таковыми. Идеальный правитель! Без шуток – именно таковы и должны быть управляющие дистриктами в условиях Новой Нормальности, гуманоидно озабоченным тут не место.

Но вернемся к самой “встрече” Путина с омбудсменами без погон. О чем там “вдруг” зашла речь? О куар-кодах! До этого всё никак (“правозащитники” в упор не видели никаких проблем в связи с насильной вакцинацией и сегрегацией граждан) – и тут нате. Стоило повидаться с Байденом – тут и правозащитники подоспели. Совпадение? Не думаю.

Путину просто нужен был какой-то повод, чтобы высказаться о куар-кодизации – для трансляции полученных инструкций подшефному стаду. Высказаться “просто так”, ни с того ни с сего – было бы, как говорят подростки, слишком “палевно”. Но, собственно, для этого в Кремле в специальном вольере и содержатся с некоторых пор дрессированные и совсем ручные правозащитники. Путин воспользовался ими, чтобы сообщить: куар-коды – дело решенное, непривитые угрожают привитым, задача государства – защитить несчастных привитых от диких непривитых.

Нельзя не отметить, как легко и вольготно живется в Российской стране вакцинированным гражданам – они находятся под двойной, даже под тройной защитой! С одной стороны, их защищает прививка, с другой – государство, а с третьей – сам лично Путин, правда, в режиме видеоконференции онлайн, но и то хлеб! А есть ведь и четвертая “защита” – это почему-то лично тов. Байден, которому по его невероятному человеколюбию не дают покоя граждане России – сперва взрослые, а теперь еще и их дети: как же, дескать, они живут до сих пор без чудо-прививок в теле и куар-кода на лбу? Май френд, это же непорядок! С этим ведь надо что-то делать, Вова!

И Вова старается. С таким количеством защитников вакцинированным в РФ, понятно, страшны разве что дикие непривитые – больше им бояться нечего. Но ничего, скоро всем невакцинированным настанет кирдык – инфа 100%.