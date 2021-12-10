Столицу России официально перенесут в Сочи

Сразу после новогодних каникул Госдума и Совет Федерации приступят к процедуре передачи столичных функций городу-курорту Сочи.

Предложения поменять местоположение столицы России звучали неоднократно. Инфраструктура Москвы перегружена и уже не справляется ни с миграционным потоком, ни с транспортной нагрузкой, ни со столичными функциями. Чаще всего предлагали перевести административный центр страны в Сибирь, поближе к географическому центру.

При этом ряд экспертов предлагал использовать уже имеющийся город, например, Новосибирск, или построить совершенно новый, как это сделали в Казахстане. Название «Сочи» в таких обсуждениях не звучало никогда, и поэтому предложение сделать столицей этот город для многих оказалось неожиданным. Несмотря на это, все фракции парламента решение одобрили.

– В Сочи есть всё необходимое, чтобы быть столицей. Прекрасный климат, множество спортивных сооружений, горнолыжный курорт, гостиницы, президентская резиденция «Бочаров ручей», а главное, там находится президент! Столица должна быть там, где президент! – заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Главное неудобство, которое доставляет президенту нынешнее расположение столицы – необходимость летать в Москву для приёма верительных грамот иностранных послов. Если столица «переедет» в Сочи, то делать это можно будет там, даже если иностранные государства не захотят переносить свои посольства на Черноморское побережье.

Переводить федеральные министерства и ведомства из Москвы не планируется. Переехать на Кубань придётся только сотрудникам Администрации президента. Их разместят в бывшей Олимпийской деревне.

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