На рождество в Европе вновь наденут маски

На фоне роста заболеваемости коронавирусом европейские страны вновь вводят ограничения. Как передаёт Euronews, британский премьер Борис Джонсон вновь хочет отправить граждан работать из дома. В Дании с пятницы ночные клубы, бары и рестораны будут закрываться в полночь, а во Франции, где в последние дни число заражённых достигло годового максимума, власти вводят дополнительные меры санитарной безопасности.

О введении непопулярных санитарных мер британскому премьеру Борису Джонсону сегодня говорить вдвойне трудно — он оказался под огнём критики после обнародования прошлогодней записи, на которой его окружение шутит о проведении рождественской вечеринки в стенах канцелярии. Запись была сделана в разгар жёсткого локдауна.

Сегодня, на фоне роста заболеваемости коронавирусом по всей Европе, Джонсон вновь хочет отправить граждан по домам.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: С понедельника вы должны работать из дома, если это возможно. Идите в офисе, если других вариантов нет, но при любой возможности трудитесь дистанционно. С пятницы мы распространяем требование об обязательном ношении масок на большинство закрытых общественных заведений. Мы также начнём проверку паспортов о вакцинации для доступа в ночные клубы и многолюдные места.

Власти других европейских стран также принимают меры по сдерживанию вируса. В Дании с пятницы ночные клубы, бары и рестораны будут закрываться в полночь: посетителям придётся расходиться, так как закроется и ночная торговля алкоголем. Для входа в кафе и бары здесь вновь будут требовать коды, подтверждающие вакцинацию.

В Словакии после локдауна вновь открываются магазины и заведения, не входящие в перечень жизненно важных. Однако туда вас пустят только при наличии справки о вакцинации, непривитые продолжают режим изоляции.

Во Франции, где в последние дни число заражённых достигло годового максимума, власти вводят дополнительные меры санитарной безопасности с акцентом на школы и вузы. Одновременно медикам в регионе Иль-де-Франс, к которому относится Париж, поручено предусмотреть возможность увеличения мест в отделениях интенсивной терапии.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.