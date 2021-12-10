Зеленский лидирует в президентском рейтинге. На втором месте Порошенко – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 23,5% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – за него готовы проголосовать 13,4% респондентов.

Следом идут лидер “Батьківщини”, нардеп Юлия Тимошенко (9,9%), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (9,3%), бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков (7,5%), лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (6,7%), лидер партии “Наши” Евгений Мураев (6,5%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Рейтинг остальных политиков составляет менее 5%.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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