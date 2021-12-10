Медучреждение в Ужгороде, где анонимно прививали от COVID-19, лишили права проводить вакцинацию – Ляшко

“Каждая прививка внесена медработниками в электронную систему здравоохранения, потому что это предусматривают нормативно-правовые акты министерства. Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. Эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия ведения медицинской деятельности, поэтому будут наказаны. Вчера одно учреждение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс анонимной вакцинации, было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят вакцинацию против COVID-19”, – сказал Ляшко.

Он сообщил, что в это учреждение теперь запрещено передавать вакцину, закупленную за средства госбюджета или доставленную в рамках глобального механизма COVAX.

“Дополнительно это учреждение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Министерства на предмет соблюдения лицензионных условий”, – сказал министр.

Контекст:

17 ноября Общественное сообщало, что в Ужгороде начал работу анонимный кабинет вакцинации от COVID-19, в котором могут сделать прививки люди, внесенные в систему как вакцинированные, но не получившие ни одной дозы препарата. “Для вакцинации не нужно будет указывать личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона). Чтобы можно было вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать номер [телефона] или имя, подписать соглашение и отдать его медицинскому работнику, чтобы тот получил юридическое право ввести вакцину”, – заявлял врач-инфекционист Виктор Петров.

Инициатива по внедрению такого проекта принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета Федору Шандру, писал Zaxid.net.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 10 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14 млн человек, а 12,25 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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