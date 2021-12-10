“А что дальше?” Ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта

“А что дальше, после “Танцев”? Все меня об этом спрашивают. Во-первых, мечтаю просто выспаться! А, вообще, занимаемся планированием путешествия, чтобы побыть с любимым только вдвоем и отдохнуть от всего”, – рассказала она.

В ролике, опубликованном Онуфрийчук, она запечатлен лежащей в пеньюаре на диване, рядом с мурлычущим котом Персиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

Контекст:

Премьера последнего на данный момент сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. Суперфинал – 28 ноября.

Ведущими проекта также был Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.

В октябре 2021 года Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.

Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.

—