 

Устроившему стрельбу в казанской гимназии предъявлено окончательное обвинение

10.12.2021, 11:58, Новости дня
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Устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям, сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемому инкриминируют обвинение по статьям: убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Галявиев с многозарядным охотничьим ружьем и взрывным устройством, ранее изготовленным им же, 11 мая 2021 года напал на учителей и учащихся гимназии в Казани.

«Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», – указали в СК.

При этом, согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, Галявиев вменяем, потому подлежит уголовной ответственности.

Молодой человек признал вину в полном объеме, он раскаялся в содеянном.

В скором времени начнется процедура ознакомления с материалами дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и адвоката.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.



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