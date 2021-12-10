 

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России

10.12.2021, 11:54, Разное
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За минувшие 24 часа число выявленных случаев коронавируса в России увеличилось на 30 873. Число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 35 657 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, опубликованную оперативным штабом, оказалось 1 176.

Первая тройка лидеров антирейтинга субъектов России по числу выявленных случаев коронавируса остается неизменной. Первую строчку занимает Москва. Столица отчиталась о 3477 заразившихся. Власти Санкт-Петербурга сообщили о 2267 новых пациентах. В Подмосковье их насчитали 1712 человек.

В общей сложности число случаев коронавируса за все время ведения статистики в России достигло отметки в 9 956 679. Выздороветь успели 8 673 518 пациентов. А вот летальных исходов, согласно данным статистики, насчитали 287 180.

В России продолжается кампания по вакцинации. Эксперты отмечают, что прививка остается самым эффективным способом снизить риск заражения ковидом. Кроме того, как подчеркивают врачи, даже в случае заражения, привитый пациент будет переносить болезнь намного легче. Вакцинация снижает нагрузку на систему здравоохранения и полезна для каждого конкретного человека.



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