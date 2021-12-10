Мясников предупредил об опасности «Омикрона» для невакцинированных россиян

Доктор Александр Мясников пояснил о потенциальной опасности штамма «Омикрон» для невакцинированных россиян. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В начале декабря два авторитетных инфекциониста из США Адам Лауринг и Прити Малани дали интервью относительно опасности «Омикрона». Специалисты считают, что данная разновидность COVID-19 имеет все шансы стать доминирующей в S-белке. В результате вирусу станет легче поразить здоровые клетки организма.

Александр Мясников считает, что для более точного выявления истинного процента заражения новой вариацией коронавируса, необходимо шире провести анализы. Пока «Омикрон» выявлен в 57 государствах по всему мире. При этом пока от данного варианта COVID-19 никто не скончался.

Вакцина менее действует на «Омикрон», но для тех, кто не сделал прививку, опасность повышается еще больше. На сегодняшний день медики только могут посоветовать вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться, пишет портал iReactor.