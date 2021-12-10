NBC – смертоносный год — города США ставят исторические антирекорды по количеству убийств

В этом году большие и маленькие города США столкнулись на своих улицах с невиданным уровнем насилия. Только в одной Филадельфии были убиты более 520 человек. По мнению экспертов, отчасти в проблеме виноваты пандемия и либерализация системы освобождения под залог, которая позволила многим преступникам избежать тюремного заключения, передаёт NBC News.

Для многих больших и малых городов этот год стал самым смертоносным в истории. В одной только Филадельфии произошло более 520 убийств, что побило державшийся более 30 лет рекорд и принесло неизмеримое горе Дезире Гудсон.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC News: Каких из его личных качеств вам будет больше всего не хватать?

ДЕЗИРЕ ГУДСОН, жительница Филадельфии: О, Самир всегда улыбается. Самир, он меня радует. Он меня подбадривает.

Она до сих пор говорит о своём 14-летнем сыне Самире Джефферсоне, словно он всё ещё жив. Но на прошлой неделе этого новичка-старшеклассника убили на автобусной остановке.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: По данным полиции, два человека вышли из машины, погнались за ним через улицу и произвели около 35 выстрелов. Вот некоторые из пулевых отверстий, которые остались на стене этой аптеки. Самир получил 18 огнестрельных ранений.

ДЕЗИРЕ ГУДСОН: Люди, убившие Самира, не убийцы, они монстры. Они стреляли в моего сына 18 раз.

В число других городов, которые уже установили рекорды по убийствам в этом году, входят Портленд, Тусон, Толедо, Сент-Пол, Остин и Альбукерке. Идут жаркие споры о причинах.

Некоторые эксперты частично обвиняют в происходящем пандемию, реформу системы освобождения под залог, которая позволила большему количеству преступников не попасть в тюрьму, рост количества оружия и сокращение числа полицейских.

В Индианаполисе убийства также достигли рекордного уровня.

РЭНДАЛ ТЕЙЛОР, начальник полиции Индианаполиса: Мы, определённо, набираем новых сотрудников. Я хочу отправить этих офицеров патрулировать улицы.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер утверждает: несмотря на то что количество убийств в его городе идёт вверх, число других не связанных с применением оружия преступлений, включая изнасилования и ограбления, уменьшилось.

ЛАРРИ КРАСНЕР, окружной прокурор Филадельфии: У нас нет кризиса беззакония. У нас нет кризиса преступлений. У нас нет кризиса насилия.

Но бывший мэр Майкл Наттер обрушивается с критикой на эти комментарии, называя их «привилегией белых». Он заявляет, что прогрессивный окружной прокурор не был достаточно суров по отношению к преступникам, и требует от Краснера извинений перед семьями жертв, такими как Дезире Гудсон.

ДЕЗИРЕ ГУДСОН: Мой сын не вернётся. Меня не волнует правосудие. Ничто из этого не вернёт Самира. Ничто. Ничто…

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве её сына. Ещё двое до сих пор находятся в бегах. Лестер?

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.