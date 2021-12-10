Independent – Британия столкнулась с «феноменальным уровнем» птичьего гриппа

Главный ветеринарный врач Соединённого Королевства Кристин Миддлмисс объявила, что в стране наблюдается небывалое число заражений птичьим гриппом. Заболевание уже затронуло 38 хозяйств и привело к отбраковке десятков тысяч птиц, пишет The Independent.



Reuters

Соединённое Королевство столкнулось со вспышкой птичьего гриппа. Десятки тысяч выращиваемых на фермах птиц уже были отбракованы. Число заражённых хозяйств достигло 38, что является самым большим за всю историю страны, пишет The Independent.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс назвала уровень птичьего гриппа в стране «феноменальным». По её словам, заболевание будет иметь «огромные последствия для людей, животных и торговли».

Миддлмисс утверждает, что болезнь распространяется перелётными птицами, возвращающимися с севера РФ и Восточной Европы. Он настаивает на необходимости провести дальнейшие исследования, чтобы предотвратить обострение вспышки в будущем.

Риск для здоровья человека достаточно низок, но трогать инфицированных птиц нельзя. Кроме того, вспышка едва ли скажется на доступности яиц в супермаркетах, поскольку количество затронутых ферм невелико по сравнению с общим количеством, отмечает издание.

Едва начавшийся миграционный сезон в Британии обычно длится до марта. «Нам нужно будет поддерживать существующие уровни повышенной биобезопасности всё это время», — подчеркнула Миддлмисс. «Мы не можем ждать ещё один год и получить более серьёзную вспышку. Поэтому мы будем работать не только с нашими собственными учёными, но и на международном уровне, чтобы лучше понять, что мы можем сделать с причинами происходящего», — добавила она.

Впервые штамм вируса H5N1 был обнаружен в лебедином заповеднике в английском городе Вустер 15 октября. В ноябре мёртвых лебедей нашли рядом с местным водоёмом, напоминает The Independent.

3 ноября было объявлено о введении зоны профилактики птичьего гриппа по всей Великобритании. В конце прошлого месяца власти продлили ограничения, потребовав от всех владельцев птиц держать их в помещении.

Миддлмисс заверила британцев, что вспышка гриппа не вызовет каких-либо проблем с поставками продуктов питания. В то же время она признала, что эпидемия стала опустошительной для ряда компаний и людей, занимающихся птицеводством.