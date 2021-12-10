Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди

По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.

“У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это “рука Кремля”, “рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!” – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Комментарий Мендель о снимке можно послушать на 39-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube

Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

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