 

Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди

10.12.2021, 11:20, Новости дня
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По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.

“У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это “рука Кремля”, “рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!” – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Комментарий Мендель о снимке можно послушать на 39-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube
Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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